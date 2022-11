10-letnia Marysia zgubiła swój telefon. Ogłoszenie dziecka zobaczyli policjanci i szybko zajęli się sprawą

Dzięki szybkiej reakcji policjantów telefon udało się odzyskać i namierzyć osobę, która go znalazła i sprzedała. Dzięki temu Marysia ze swoją mamą odebrały smartfon, natomiast osoba, która go przywłaszczyła i postanowiła na tym nieuczciwie skorzystać usłyszała zarzut. Winny przyznał się do zarzutu. Teraz za przywłaszczenie może trafić do więzienia nawet na 3 lata.