W 2023 roku za prąd zapłacą ponad 54 mln zł

W grupie zakupowej znalazły się w sumie 43 podmioty podległe UMWP. Są to między innymi spółki przewozowe, szpitale oraz instytucje kultury. Suma globalna, jaką grupa zakupowa UMWP będzie musiała przeznaczyć w przyszłym roku na energię elektryczną, uwzględniając fakt spodziewanego przyszłorocznego wzrostu wysokości podatku VAT do poziomu 23 procent (co już dzieje się w przypadku cen gazu), to ponad 54 mln. zł.