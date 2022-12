Śmiertelny wypadek w Zielonej Górze. BMW zostało rozerwane. Zginęli dwaj zielonogórzanie. Wrak auta na lawetach przerażał ludzi

Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek, 13 grudnia, na ulicy Łużyckiej w Zielonej Górze. BMW jadące z Wilkanowa wypadło z drogi i z potężną siłą uderzyło w drzewa, samochód rozpadł się na dwa kawałki. Dwaj młodzi mężczyźni zginęli na miejscu, już wiadomo, że to byli zielonogórzanie.