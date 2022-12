Pomylił się podczas tankowania. Spuścił paliwo, które później trafiło do rzeki

"Gość na stacji benzynowej zatankował ropę do benzyniaka, a następnie ją spuścił do kratki burzowej. Leciało to do rzeki Redy" – taką informację otrzymał od czytelnika portal nadmorski24.pl. Okazuje się, że w sprawie zanieczyszczonej rzeki interweniowali strażacy. Zawiadomiono także policję.