Nietypowa interwencja strażników. Borsuk nie chciał wyjść z garażu

"Na miejsce pojechali strażnicy z Referatu Ekologicznego. Mundurowi przeprowadzili dokładną ocenę sytuacji i przystąpili do działania. Futrzasty ssak siedział schowany za szafkami, co utrudniało dostanie się do niego. Próby wypłoszenia intruza kończyły się fiaskiem, a borsuk ani myślał wychodzić ze swojej kryjówki " - informują strażnicy Straży Miejskiej w Gdańsku.

Strażnicy nie poddali się i, wykorzystując specjalistyczne narzędzi do odłowu oraz z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa, złapali zwierzaka, a następnie przewieźli go do lasu, aby wrócił do swojego naturalnego środowiska.