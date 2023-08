Żniwa zakończyły się tragicznie. Kombajn dachował, operator maszyny utonął

Świadkowie widząc co się stało ruszyli mężczyźnie na pomoc. Udało im się do niego dotrzeć i z pomocą funkcjonariuszy policji wyciągnąć go spod kombajnu. Nie dawał on już oznak życia. Rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową, nie przyniosła ona jednak skutku. Ofiara jest w wieku ok. 60 lat.