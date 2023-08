Obcy kombajn wymłócił jego zboże. "Serce nam pęka"

Córka poszkodowanego przekazała więcej szczegółów w sprawie. - Jesteśmy w szoku, nie możemy uwierzyć w to, co się stało. Tyle pracy, starań, pieniędzy, a ten człowiek po prostu wysłał ludzi, by skosili nasze zboże. Dał im nawet ochroniarzy. Mieliśmy młócić dziś rano, a oni nas wyprzedzili i zablokowali wjazd. Serce nam pęka, bo w tę uprawę włożyliśmy 200 tys. zł. Czujemy się potwornie oszukani i nie wiemy kompletnie co robić - zaznaczyła kobieta.