Zaatakował kasjerkę w sklepie w Lublinie. Nie przewidział jednego

Policjanci z III komisariatu poszukują mężczyzny, który usiłował dokonać rozboju w jednym ze sklepów sieci Żabka na terenie Lublina – podaje portal lublin112.pl. Sprawca nie osiągnął celu. Nie przewidział jednego – kasjerka okazała się stanowcza w zachowaniu. Wyposażona w gaz pieprzowy skutecznie spłoszyła napastnika po krótkiej szarpaninie. Mundurowi opublikowali nagranie z całego zajścia. Policjanci apelują o pomoc w zidentyfikowaniu sprawcy. Do zdarzenia doszło 20 października tego roku w jednym ze sklepów na Bronowicach w Lublinie. Zarejestrowany przez kamery mężczyzna po chwili od wejścia do marketu zaatakował kasjerkę. - Najpierw podszedł do lady i groźbą próbował zmusić kobietę do oddania pieniędzy z kasy. Gdy to nie poskutkowało zaczął się z nią szarpać i popychać. Ostatecznie pracownica sklepu okazała się być bardziej zdeterminowana i wypchnęła agresora zza lady. Próbowała bronić się też gazem łzawiącym. Mężczyzna potykając się uciekł ze sklepu – relacjonował nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Jeżeli ktoś rozpoznaje mężczyznę z nagrania, proszony jest o kontakt z 3. komisariatem Policji w Lublinie.

