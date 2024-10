Wypadek z udziałem dwóch nastolatków. 16-latek trafił do szpitala śmigłowcem

W niedzielę w godzinach popołudniowych w miejscowości Olchowiec Kolonia doszło do wypadku z udziałem dwóch nastolatków. 16-latek został poważnie ranny i trafił do szpitala śmigłowcem. Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, ale nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami.