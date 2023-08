Sprawdzali kostką brukową wytrzymałość szyby w drzwiach, potem wysadzili siedziska

– Tym razem to nie wyrwane zamknięcia od kabin. Tym razem młodzież chciała sprawdzić wytrzymałość drzwi i szyb w nich zamontowanych za pomocą kostki brukowej i kamieni. Zbili hartowaną szybę oraz uszkodzili drzwi zamontowane wewnątrz budynku. Akt wandalizmu miał miejsce ok. godziny 13:00. Kilka godzin później grupka chłopców posiadających zapędy pirotechniczne, postanowiła wysadzić siedziska na trybunie. Siedziska, które sami codziennie użytkują. Oba incydenty zostały nagrane przez monitoring, który został zabezpieczony i przekazany do odpowiednich organów – relacjonuje CKFiS w Bełżycach.