Pijany mężczyzna okradł Żabkę. Uciekł prosto pod komendę policji

Wszystko działo się w niedzielę w Miliczu na Dolnym Śląsku. W biały dzień 26-latek z Ukrainy czasowo mieszkający w jednej z podmilickich wiosek wszedł do miejscowej Żabki, spakował do torby alkohol i papierosy, dobrał jeszcze kilka innych drobnych towarów i jakby nigdy nic wyszedł do sklepu.