Potrącenie pieszej na pasach. Groźny moment wypadku w Kraśniku

W poniedziałek 27 listopada na jednej z ulic w Kraśniku doszło do wypadku z udziałem pieszej – podaje portal lublin112.pl. Moment groźnego potrącenia kobiety zarejestrowała kamera. Lubelska policja opublikowała wideo ku przestrodze. Jak wstępnie ustalili na miejscu funkcjonariusze kraśnickiej Policji, 55-letni mieszkaniec powiatu kraśnickiego jechał volkswagenem ulicą Słowackiego. W pewnym momencie w wyniku niezachowania należytej ostrożności potrącił przechodzącą przez oznakowane przejście dla pieszych 45-latkę z Kraśnika. Kobieta w momencie zdarzenia była już na pasach. Oboje uczestnicy tego wypadku byli trzeźwi. 45-latka trafiła do szpitala z obrażeniami ciała. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę. Nagranie policjanci opublikowali ku przestrodze. - Apelujemy o rozsądek i rozwagę zarówno do kierowców jak i pieszych, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dostosujmy prędkość do panujących warunków na drodze, bądźmy czujni aby nigdy nie zaskoczyła nas żadna nieprzewidziana sytuacja, obserwujmy otoczenie. W czasie jesienno-zimowej aury korzystajmy z odblasków, nośmy jasne ubrania, w trakcie przechodzenia na drugą stronę odsłońmy kaptur lub inne nakrycie głowy, jeżeli utrudnia nam obserwację - zaapelował aspirant Paweł Cieliczko z kraśnickiej Policji.