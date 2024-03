Imponujące znalezisko. To unikat w skali Polski

Dariusz Kopciowski wyjaśnił, że mamy do czynienia chyba z najstarszym znaleziskiem wyrobu miedzianego na terenie Polski, co byłoby bardzo dużą sensacją. Siekierka ta niebawem zostanie przekazana do zbiorów Muzeum w Hrubieszowie, gdzie zostanie poddana dalszym badaniom.