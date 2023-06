Najpierw zaginął syn, później matka. Znaleziono zwłoki mężczyzny, poszukiwania kobiety wciąż trwają

Dziś wieczorem natrafiono na zwłoki mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, iż jest to poszukiwany 26-latek. Jak ustaliliśmy, znajdowały się one w stanie rozkładu. Wstępne oględziny nie wykazały, aby do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Teraz będzie ustalana dokładna przyczyna jego śmierci, istnieje podejrzenie, że mógł on targnąć się na swoje życie.