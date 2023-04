Najpierw było rozbierane spotkanie online, potem szantaż

– Nowe technologie niosą za sobą również nowe rodzaje przestępstw. Wśród nich są również tzw. sexting oraz sextorion. Sexting to przesyłanie innym wiadomości z seksualną sugestią czy nawet erotycznych zdjęć. Sextorion to natomiast próba zmuszenia kogoś do określonego zachowania, z wykorzystaniem do szantażu właśnie kompromitujących materiałów o charakterze seksualnym – wyjaśnia starszy aspirant Elwira Domaradzka ze świdnickiej Policji.