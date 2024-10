Motocyklista w ciężkim stanie. Droga pod Łęczną zablokowana

Droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazd od strony Łęcznej przez Jawidz, drogą wojewódzką nr 828 do Niemiec a następnie drogą krajową nr 19 do Lubartowa. Z kolei od strony Lubartowa w Rokitnie należy skręcić w drogę powiatową do Niemiec.