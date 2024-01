Moment potrącenia 12-latki na pasach w Łukowie. Wideo ku przestrodze

Wczoraj na jednej z ulic Łukowa doszło do potrącenie 12-latki na przejściu dla pieszych – podaje serwis lublin112.pl. W dziewczynkę wjechał kierowca audi. Na szczęście urazy jakich doznała nastolatka nie zagrażają jej życiu i zdrowiu. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera. Do zdarzenia doszło wczoraj na ul. 11-Listopada w Łukowie. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o potrąceniu nastolatki na przejściu dla pieszych. Na miejscu interweniował zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Pracujący na miejscu wypadku policjanci z łukowskiej drogówki ustalili wstępnie, że kierujący audi mężczyzna wyjeżdżając z osiedlowej uliczki skręcił w prawo w ulicę 11-Listopada i tam potrącił znajdującą się na przejściu dziewczynkę. Mężczyzna mówił mundurowym, że „oślepiło go słońce, że nie zauważył 12-latki na pasach – poinformował asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej policji. Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. W tym celu został zabezpieczony zapis z kamer miejskiego monitoringu. Na nagraniu widać, jak doszło do zdarzenia.- Nagranie publikujemy ku przestrodze, aby pokazać, że chwila nieuwagi na jezdni może doprowadzić do tragedii – dodał asp. szt. Marcin Józwik.

Rozwiń