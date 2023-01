Moment groźnego zderzenia w Lublinie. Kierowca zlekceważył światła

Lubelscy policjanci opublikowali nagranie, na którym widać, jak doszło do zderzenia dwóch pojazdów na al. Kraśnickiej w Lublinie. Jak podaje serwis lublin112.pl., mundurowi prowadzą w tej sprawie czynności wyjaśniające i prawdopodobnie będą kierować wniosek do sądu. W minioną sobotę około godziny 12:50 na skrzyżowaniu alei Kraśnickiej z ulicą Roztocze w Lublinie doszło do zderzenia dwóch pojazdów – citroena oraz volkswagena. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe. Policjanci ustalili wstępnie, że 31-latek siedzący za kierownicą citroena zlekceważył czerwone światło i wjechał na skrzyżowanie. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Mundurowi opublikowali krótkie wideo ku przestrodze. Moment wypadku wyglądał bardzo groźnie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał.