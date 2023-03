Kolejne brutalne pobicie uwiecznione na nagraniu. Skakali po nastolatku i kopali go w głowę

Szokujący film pojawił się na portalu słowopodlasia.pl. Na nagraniu widać, jak dwóch sprawców katuje leżącego na ziemi nastolatka. Obaj skaczą po nim i kopią go w głowę, pomimo iż ten prosi, aby przestali. Z informacji dziennikarzy portalu wynika, że do zdarzenia doszło przy ul. Górnej w Białej Podlaskiej. Ze słów, które padają na nagraniu można wywnioskować, że oprawcy chcieli od swojej ofiary pieniędzy. Napastnicy to nastolatkowie, podobnie jak ich ofiara. To kolejne w ostatnich dniach podobne nagranie z udziałem młodych, agresywnych osób, które pojawiało się w sieci.