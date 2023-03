Kolejne bulwersujące pobicie nastolatka. "Są bezkarni"

Zaatakowany 16-latek w Bełchatowie. Matka żali się na starostwo.

Matka chłopca podkreśla, że choć jest zadowolona z reakcji policji, która zajmuje się sprawą, ma pretensję do władz szkół, do których chodzili napastnicy. - Oni powiedzieli, że nie mogą nic zrobić, nie są osobami decyzyjnymi, bo zdarzenie nie miało miejsca na terenie szkoły. Że nie mogą podjąć decyzji żadnej innej poza przeniesieniem jednego chłopaka do innej klasy. Co nie zmienia faktu, że oni nadal będą się mijać na korytarzach. Jest dla mnie nie do pomyślenia, że nie zostało zrobione nic - mówiła matka, podkreślając, że na jej syna pojawiły się już naciski ze strony napastników, chcących jego milczenia.