Kierowca nie zauważył seniorki. Moment potrącenia na przejściu w Białej Podlaskiej

Groźnie wyglądające zdarzenie w Białej Podlaskiej. Gdy policjanci z drogówki jechali ul. Sobieskiego, byli świadkami potrącenia pieszej. Jak wyjaśnia portal lublin112, wszystko nagrała kamera wideorejestratora w radiowozie, a materiał został udostępniony przez policję ku przestrodze. Na nagraniu można zauważyć, że kobieta wchodzi na pasy, kiedy jest pusto i w połowie drogi uderza w nią osobówka. Kierujący pojazdem prawdopodobnie nie zauważył pieszej, która w wyniku zderzenia przeleciała przez maskę i uderzyła o asfalt. Jak przekazała policja, pokrzywdzona to 73-letnia seniorka, ale na szczęście kobiecie nic poważnego się nie stało. "Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynikało, że kierujący osobową Hondą 36-latek, wyjeżdżając z parkingu, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej. Kobieta trafiła do szpitala. Na szczęście obrażenia nie okazały się groźne i całe zdarzenie zostało zakwalifikowany jako kolizja drogowa. W chwili zdarzenia uczestnicy byli trzeźwi. Potwierdziło to wykonane przez mundurowych badanie" - oznajmiła policja. Za spowodowanie kolizji drogowej 36-latek został ukarany mandatem w kwocie 3 tys. zł. Jego konto wzbogaciło się też o 12 punktów karnych.