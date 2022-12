Jeden święta spędzi za kratkami, drugi miał więcej szczęścia. Odpowiedzialności nie uniknie również paser

Pod koniec listopada na terenie gminy Janów Podlaski w powiecie bialskim doszło do kradzieży. Nieznany sprawca z niezabezpieczonego garażu skradł elektronarzędzia na kwotę niemal 9 tysięcy złotych. Dodatkowo od początku listopada zarówno do bialskiej komendy jak też janowskiego komisariatu zaczęły wpływać zgłoszenia dotyczące włamań do stojaków na butle z gazem i kradzieży butli.