Miała tylko cztery dni. Zagryzł ją pies

Tragedia z udziałem rodzinnego psa

Agresywne zwierzę to trzyletni pies rasy husky syberyjski. Ranne dziecko natychmiast trafiło do szpitala dziecięcego w Springdale. Stamtąd jednak zostało przetransportowane drogą lotniczą do szpitala dziecięcego znajdującego się w Little Rock.