Jechała po pijanemu, potrąciła matkę z małym dzieckiem. Przed sądem odpowiada za zabójstwo

Potrąciła matkę z dzieckiem. Teraz odpowie za zabójstwo

Z kolei ostatnie co pamięta, to moment, kiedy przed swoim autem dostrzegła dziecko. Miało ono znajdować się w wózku, "na kostce przy uliczce". Obok stała kobieta, która zrywała z drzewa kwiatki. Kierująca sugerowała, że wózek "jakby stoczył się na drogę". Zapewniała też, że dalej nie pamięta co się działo. W swoich wyjaśnieniach dodała, iż przed laty nadużywała alkoholu przez co trafiła na leczenie odwykowe a także psychologiczne do grupy Anonimowych Alkoholików. Wszystko dlatego, że upijała się, a potem ciężko chorowała i "lądowała na kroplówkach"". W ostatnim miesiącach przed wypadkiem znów zaczęła pić, jednak tym razem "miała się już nie upijać".