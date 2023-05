Chaos na Lublinaliach. "Czy oni myśleli, że na taką imprezę przyjdzie 100 czy 200 osób?"

- Kompletna porażka organizacyjna. Od trzech lat nie było w Lublinie Dni Kultury Studenckiej. Czy oni myśleli, że na taką imprezę przyjdzie 100 czy 200 osób? Przecież pewne było, że spragnieni zabawy ludzie będą walić drzwiami i oknami. Tyle jest miejsc na terenie miasta, gdzie można było zorganizować Lublinalia i nie byłoby problemu z brakiem miejsca. Kolejna sprawa to tylko jedno wąskie wejście, które służy też za wyjście. Gdyby tam się coś wydarzyło, to ludzie by się stratowali - mówił nam jeden z czekających do wejścia mężczyzn.