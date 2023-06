Borsuk robił podkopy, mieszkańcy mieli go już dosyć. Do akcji wkroczyli strażnicy miejscy

Borsuk (Meles meles), znany również jako borsuk europejski, to gatunek ssaka drapieżnego należący do rodziny łasicowatych. Jest szeroko rozpowszechniony w Europie, Azji Zachodniej i niektórych obszarach Afryki Północnej. Wygląd zewnętrzny borsuka jest charakterystyczny i łatwy do rozpoznania. Ma on krępe ciało pokryte gęstym, szorstkim futrem o barwie szarej lub czarnej. Charakterystycznymi cechami są jego biała pręga na głowie, która biegnie od nosa przez czoło, oraz długie pazury, które wykorzystuje do kopania norki i poszukiwania pożywienia.