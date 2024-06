Awantura nad stawem. Wepchnął wędkarza do wody

– Na miejsce pojechali policjanci. Funkcjonariusze zastali tam stojącego nad brzegiem stawu przemoczonego wędkarza. Mundurowi ustalili, że podczas wędkowania do 50-latka podszedł mężczyzna i zaczął się z nim szarpać, a następnie popchnął go do stawu. Całe szczęście 50-latkowi nic się nie stało i o własnych siłach wydostał się z wody. Pokrzywdzony w rozmowie z policjantami dodał, że nie zna sprawcy, ale miał już z nim do czynienia kilka dni wcześniej. Agresor wszczął awanturę i miał wypowiadać wobec niego groźby pozbawienia życia – przekazał aspirant Łukasz Filipek z ryckiej Policji.