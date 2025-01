Trzymał amfetaminę w podwieszanym suficie. Policjantom powiedział o skrytce w piwnicy

Praca operacyjna policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KSP doprowadziła do zatrzymania 40-letniego mężczyzny. Z posiadanych informacji wynikało, że może on posiadać znaczne ilości środków odurzających. Mężczyzna został zatrzymany na terenie Rembertowa w miejscu swojego zamieszkania.