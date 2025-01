Horror w autobusie. Przyłożył 15‑latkowi pistolet do głowy

15-letni mieszkaniec powiatu wielickiego wracał autobusem z Niepołomic do swojego domu. W pewnym momencie jeden z pasażerów podszedł do niego, wyciągnął z reklamówki przedmiot przypominający broń palną i przyłożył go do głowy nastolatka. Sprawca tego zdarzenia został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.