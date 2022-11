Supermyśliwce ochraniają mundial w Katarze

Według pierwotnych planów, po zakończeniu półrocznej misji w Katarze, eskadra miała się stać ponownie całkowicie brytyjska i zostać przezbrojona w starszą wersję myśliwców Typhoon Tranche 1. Była przeznaczona do odgrywania podwójnej roli – jednostki obrony powietrznej i "agresorów". Plany te prawdopodobnie ulegną zmianie. Chociaż nie ma jeszcze oficjalnej informacji wskazują na to poszlaki. Po pierwsze: w Wielkiej Brytanii ciągle szkoli się szesnastu katarskich pilotów i jest bardzo prawdopodobne, że przed powrotem do Kataru zostaną oni skierowani na pewien czas do 12. Eskadry. Po drugie: Typhoony Tranche 1, które miały stanowić nowe uzbrojenie eskadry zostały wytypowane do wycofania ze służby już w 2025 roku. Przezbrojenie eskadry, co jest procesem długim i skompilowanym, staje się w takich okolicznościach pozbawione sensu.