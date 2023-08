Z ekspresówki prosto do celi. Niebezpieczny spacer 38-latka

Niebezpieczny spacer wzdłuż ekspresówki przerwali policjanci z drogówki w Piasecznie – informuje portal Info112. Na terenie zielonym przy drodze ekspresowej S7 przechadzał się 38-letni obywatel Ukrainy. Jak przekazali mundurowi, mężczyzna nie widział w swoim zachowaniu niczego nagannego. – Nie był w stanie wyjaśnić ani jak znalazł się na tej ruchliwej arterii, ani też dokąd zmierza – dodaje st. asp. Magdalena Gąsowska z KPP w Piasecznie. Na nagraniu z okolic węzła Zgorzała widać mężczyznę idącego wzdłuż drogi. Mundurowi dostali także informację, że może się on znajdować pod wpływem alkoholu. Po interwencji i bezpiecznym przetransportowaniu 38-latka, trafił on na noc do policyjnej celi – nie miał przy sobie dokumentów i odmówił podania swoich danych. Kolejnego dnia zdołał przypomnieć sobie, kim jest i gdzie mieszka, a za swoje lekkomyślne zachowanie zapłacił 550 zł mandatu.

