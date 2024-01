Wystraszyły się fajerwerków. Konie biegały po drodze w gęstej mgle

Zwierzęta wystraszone strzałami w sylwestrową noc wybiegły z ogrodzonej posesji i znalazły się na drodze, akurat gdy panowała na zewnątrz gęsta mgła. Jak poinformował portal info112, tuż po godz. 7 na odcinku trasy od Wlewska do Piaseczna w woj. warmińsko-mazurskim, skierowano policyjny patrol z Lidzbarka, który na drodze wojewódzkiej nr 544 zatrzymał idące drogą stado zwierząt. Nagranie z tej akcji udostępniły służby z KKP w Będzinie. Na nagraniu widać przestraszone konie, kucyki i osiołka, które idą asfaltową drogą we mgle. Z dwóch stron policyjne patrole zabezpieczyły jezdnie i poprzez sygnały świetlne starano się zmusić konie do zejścia na trawę. Policjanci szybko ustalili właściciela uciekinierów i powiadomili go o wszystkim. Ten po kilku minutach miał dojechać na miejsce wraz z pracownikiem w celu ich złapania. Do czasu przyjazdu właściciela policjanci w radiowozie czuwali nad bezpieczeństwem zwierząt i innych uczestników ruchu. Z ustaleń policji wynika jasno, że zwierzęta uciekły w sylwestrową noc wystraszone wystrzałami fajerwerków i petard.