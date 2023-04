Wyprzedzał na zakazie. Zdenerowała go zbyt wolna jazda innych

25 punktami i 2 tys. złotych mandatu został ukarany kierowca opla, który podjął manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu – podał portal info112.pl. Niebezpieczny manewr nagrała kamera w policyjnym radiowozie. Policjanci z Bytowa w woj. pomorskim pełniąc służbę nieoznakowanym wideorejestratorem, zarejestrowali kierowcę, który wykonał bardzo niebezpieczny manewr w miejscowości Łąkie. - Kierujący fordem, zignorował zakaz wyprzedzania i pomimo skrzyżowania zdecydował się na wyprzedzanie. Całe zdarzenie zostało nagrane przez mundurowych. Po zatrzymaniu kierowcy do kontroli drogowej, tłumaczył on, że zaczął wyprzedzać, gdyż denerwowało go, że wszyscy wolno jadą - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Bytowie. Jak podaje info112.pl, za popełnione wykroczenie został ukarany 2000 zł mandatem karnym, a do jego konta zostanie dopisanych 25 punktów karnych.