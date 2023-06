Wymieniał koło w przyczepie, doszło do wypadku. Mężczyzna nie żyje

Do tragedii doszło w piątek (2 czerwca) około godziny 16:30 w rejonie miejscowości Chludnie. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, z którego wynikało, że podczas prac polowych doszło do wypadku, w wyniku którego poszkodowany została jedna osoba. Do akcji ratunkowej zadysponowano także śmigłowiec LPR.