Wypadek w Radzyniu Podlaskim. Potrącony przy koszeniu trawy

Według obecnie obowiązującego prawa, jeśli kierowca był już karany za jazdę pod wpływem alkoholu i ponownie zostanie przyłapany na tym samym przewinieniu, grozi mu kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Ponadto będzie musiał zapłacić podwójną grzywnę, czyli co najmniej pięć tysięcy zł. Dodatkowo osoba taka zostaje zobligowana do wpłacenia większej kwoty na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, nie mniej niż 10 tysięcy zł. Minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów zostaje również wydłużony do trzech lat. Trzecie przyłapanie na jeździe pod wpływem alkoholu skutkuje dożywotnim odebraniem prawa jazdy.