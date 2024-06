Weszli do pomieszczenia ukrytego w łóżku. Odkrycie w Lubuskiem

Nietypowy pomysł na biznes miało małżeństwo z woj. lubuskiego. Jak informuje portal Info112, kryminalni ze Strzelec Krajeńskich zatrzymali małżeństwo podejrzane o uprawę i posiadanie znacznych ilości narkotyków. Nielegalny proceder kwitł w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu, do którego prowadziło wejście ukryte w łóżku. Policja pokazała nagranie z momentu przeszukania mieszkania podejrzanych. Pod łóżkiem w jednym z pomieszczeń było przejście do kolejnego pokoju, gdzie prowadzona była plantacja marihuany. Co ciekawe, policjantów do mieszkania cwanego małżeństwa doprowadziła sprawa z kradzieżą roweru. "W trakcie rozmowy z kobietą kryminalni wyczuli intensywny zapach narkotyków. Jednak właścicielka zaprzeczała, aby miała jakikolwiek związek z nielegalnymi substancjami. W jej zaprzeczenia policjanci nie uwierzyli. Kiedy sprawdzili dom okazało się, że w sypialni, w łóżku znajduje się ukryte wejście i schody do specjalnego pomieszczenia. Oboje usłyszeli zarzuty. Dotyczą one kradzieży roweru, uprawy konopi indyjskich potocznie zwanych marihuaną, oraz usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych." - wyjaśniła szczegóły policja. Podczas przeszukania znaleziono też inne narkotyki. Kobiecie i mężczyźnie grozi nawet 12 lat więzienia.