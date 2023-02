"Szeryf" przyłapany. Celowo zajechał drogę ciężarówce

Kierowca osobowej skody wyprzedził ciężarówkę z naczepą, zjechał na jej pas i gwałtowanie zahamował doprowadzając do kolizji. Jak podaje portal info112.pl, mężczyzna swoje zachowanie tłumaczył, tym że według niego ciężarówka jechała zbyt wolno lewym pasem. Moment zdarzenia zarejestrowała kamera. Nagranie trafiło do policji w Piasecznie, która zdecydowała się je opublikować. "Szeryf" na krajówce – tak krótko nazwali je funkcjonariusze. Do zdarzenia doszło na Alei Krakowskiej w Tarczynie w woj. mazowieckim. Jak przekazała policja, 43-letni kierujący osobową skodą poruszał się za ciężarówką z naczepą. - Kiedy kierujący zmienił pas z lewego na prawy, nagle przed jego maską pojawiła się wspomniana wcześniej skoda, której kierujący bez uzasadnionej przyczyny gwałtownie zahamował doprowadzając tym samym do najechania na tył swojego pojazdu. W ocenie przybyłych na miejsce funkcjonariuszy zachowanie 43-latka było celowe i krótko mówiąc złośliwe, a stworzone zagrożenie na drodze bardzo realne – podkreślili funkcjonariusze. Dokumentację z miejsca zdarzenia wraz z zabezpieczonym nagraniem z kamery samochodowej i zatrzymanym prawem jazdy, policjanci przekazali do Sądu Rejonowego w Grójcu, by tam zapadła ostateczna decyzja czy 43-letni mężczyzna odzyska swoje uprawnienia.