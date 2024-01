Strażacy kontra fajerwerki. Groźny wystrzał w drodze na interwencję

Niebezpieczne i nietypowe zdarzenie drogowe z udziałem wozu strażackiego w Sylwestra. Jak przekazał portal info112, w sylwestrową noc w powiecie białogardzkim straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze. Załoga miała jednak niemiłą niespodziankę w drodze na akcję. Nagranie z tego zdarzenia udostępniła PSP Białogard. Na nagraniu widać, że w pewnym momencie dochodzi do wystrzału fajerwerku, który odbija się od szyby wozu strażackiego. Na szczęście z naprzeciwka akurat nic nie nadjeżdżało, a pole widoczności zostało zasłonięte tylko na chwilę, przez co strażacy nawet nie drgnęli i pojechali tam, gdzie ich potrzebowano. Po dojechaniu do pożaru wyszło na jaw jednak, że uszkodzona została szyba i karoseria pojazdu. "Zastęp ZF 401-25, zmierzający do pożaru w Karlinie, został trafiony strzałem fajerwerka w przednią szybę pojazdu. W wyniku tego uderzenia uszkodzona została szyba oraz karoseria pojazdu. Prezentujemy to nagranie wideo, aby ukazać, jak niebezpieczne może być używanie fajerwerków. Wspomniane zdarzenie stanowi doskonały przykład, jak nieprzemyślane korzystanie z tego rodzaju materiałów może prowadzić do poważnych konsekwencji, nie tylko dla uczestników bezpośrednio zaangażowanych, ale także dla innych użytkowników dróg oraz mienia publicznego" - przekazano w oświadczeniu.