Skandaliczny atak w Krakowie. Za to, co zrobił grozi mu nawet 18 lat więzienia

Sprytny plan złodzieja zadziałał, jednak konsekwencje napaści nie były tego warte. Policja udostępniła nagranie z kamery bankomatu i monitoringu, na którym widać mężczyznę na początku spokojnie stojącego przy bankomacie. Gdy obok niego starsza kobieta wypłaciła pieniądze i zaczęła chować je do torebki, wówczas rabuś wkroczył do akcji i ruszył na kobietę, zabierając jej torebkę. Jak przekazuje portal info112, całe zdarzenie miało miejsce w Krakowie w połowie stycznia. Sprawca kradzieży został zatrzymany przez tarnowskich policjantów na Pomorzu, skąd pochodzi. Wkrótce za te zdarzenie odpowie przed małopolskim sądem. Sęk w tym, że cwany złodziej będzie odpowiadał za swój czyn na warunkach recydywy, przez co grozi mu nawet 18 lat pozbawienia wolności. "Policjanci z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali 29-letniego mężczyznę z województwa pomorskiego, poszukiwanego przez krakowskich policjantów pod zarzutem rozboju, a także kradzieży szczególnie zuchwałej popełnionych w warunkach recydywy. Mężczyzna odpowie przed krakowskim sądem, grozi mu do 18 lat pozbawienia wolności" - wyjaśniła policja.