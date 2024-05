Pożar w domu opieki w Kielcach. Ruszyli do środka z kamerą

Policyjne kamery na mundurach uwieczniły dramatyczną akcję ratunkową w Kielcach. Jak wyjaśnił portal info112, służby otrzymały zgłoszenie o rozprzestrzeniającym się ogniu w pensjonacie opiekuńczo-rehabilitacyjnym przy ul. Tobruckiej w Kielcach w niedzielę po godz. 17. Na miejsce wezwano zastęp straży pożarnej i policję. Pożar w błyskawicznym tempie zajął cały budynek, w którym w feralnym momencie znajdywało się ponad 40 osób. Nagranie policji pokazuje, jak funkcjonariusze po otrzymaniu informacji, że na piętrze znajdują się pensjonariusze, bez zastanowienia ruszyli na pomoc, wspierając strażaków. Na udostępnionym materiale widać, jak mundurowi wspinają się po ogrodzeniu instalacji fotowoltaicznej i przez balkon wchodzą na pierwsze piętro. Potem używają drabin, by dostać się wyżej. Liczyła się każda sekunda, dlatego policjanci wyprowadzali i wynosili na rękach pensjonariuszy na balkony, tam funkcjonariusze straży pożarnej przejmowali czynności i sprowadzali seniorów w bezpieczne miejsce. Ewakuacja nie była łatwa, stan zdrowia wielu podopiecznych wymagał szczególnej ostrożności. Wspólne działania ratownicze służb doprowadziły do bezpiecznej ewakuacji wszystkich mieszkańców obiektu. Do szpitali trafiły 24 osoby, w tym jeden z policjantów udzielających pomocy pomocy poszkodowanym. Obecnie ustalane są przyczyny tego zdarzenia.