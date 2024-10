Pijani kierowcy na ulicach Chorzowa. Wpadli w kilka sekund

Policja czuwa na ulicach Chorzowa. Policja udostępniła nagrania z kamer monitoringu, które w nocy z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek zarejestrowały dwa niebezpieczne zdarzenia na drogach. Jak informuje portal Info112, do pierwszego zdarzenia doszło w minioną niedzielę chwilę po 1 w nocy. Na nagraniu widać, jak kierujący mercedesem jadąc ulicą Katowicką w kierunku Bytomia, nie zauważył prowadzonych robót drogowych i o mały włos nie wpadł do głębokiego wykopu. Cała sytuacja wydarzyła się na oczach policjantów, którzy błyskawicznie interweniowali. Badanie alkomatem wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo 22-latek z Chorzowa nie posiadał uprawnień do kierowania. Na szczęście, poza uszkodzonym samochodem nikomu nic się nie stało. Nieodpowiedzialne zachowanie będzie miało swój finał w sądzie.Drugie ze zdarzeń miało miejsce w poniedziałek po godzinie 22. Na skrzyżowaniu ulicy Katowickiej i Dąbrowskiego kierowca toyoty nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej. Jego zachowanie nieomal doprowadziło do zderzenia z oznakowanym radiowozem drogówki. Również w tym przypadku badanie alkomatem dało pozytywny wynik. 50-latek z Jaworzna miał w organizmie prawie pół promila alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy i również za swoje zachowanie odpowie przed sądem.