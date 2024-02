Mrożące krew nagranie ze Śląska. Dzieci były już na przejściu dla pieszych

Nie ustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu często kończy się tragedią. Tym razem błyskawiczna reakcja dwójki chłopców uchroniła ich przed wypadkiem. Policja ze Śląska udostępniła nagranie z kamerki samochodowej, na którym widać, jak nadjeżdżający pojazd z naprzeciwka mknie przed siebie, a reakcja kierowcy na to, co dzieje się na pasach jest mocno opóźniona. Jeden z chłopców przyśpiesza i ucieka spod kół opla, z kolei drugi szczęśliwie odskakuje do tyłu, ratując tym samym własne życie. Kierujący osobówką nawet nie wyszedł zza kierownicy, by sprawdzić czy nikomu nic się nie stało. Wydawałoby się, że każdy po całym zdarzeniu poszedł w swoją stronę, jednak jak wspomina portal info112, nagranie świadka trafiło na skrzynkę policji, a ta zajęła się sprawą natychmiastowo. "Ta sytuacja mogła skończyć się tragicznie i mieć bardzo poważne konsekwencje. W tym przypadku na szczęście nikt nie ucierpiał. Nagranie z tego zdarzenia zostało zarejestrowane przez kierującego, który zatrzymał się przed przejściem. Kierujący osobowym oplem został ustalony i ukarany przez policjantów z jaworznickiej drogówki mandatem karnym w wysokości 1500 złotych i 15 punktami karnymi" - przekazała policja.