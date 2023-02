Moment potrącenia nastolatki na pasach. Za to kierowca z Podlasia stracił prawo jazdy

Na jednym z przejść dla pieszych w Bielsku Podlaskim 16-latka została potrącona przez samochód osobowy. Poszkodowana z obrażeniami ciała trafiła do szpitala – podał portal info112.pl. Moment wypadku zarejestrowała kamera świadka, a nagranie z momentu wypadku opublikowała podlaska policja. Do groźnego zdarzenia doszło na ul. Białowieskiej. Jak ustalili mundurowi, kierujący samochodem osobowym marki dacia, wjechał na przejście dla pieszych, a następnie potrącił, znajdującą się tam 16-latkę. Nastolatka z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. - Kierowca dacii, który potrącił dziewczynę stracił prawo jazdy. Bielscy policjanci teraz ustalają zakres odpowiedzialności kierowcy – przekazała podlaska policja. Jak podkreśla serwis info112.pl, mundurowi apelują o ostrożność i rozwagę na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że kierowca ma obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się nie tylko na przejściu dla pieszych, ale również temu, który na to przejście wchodzi.