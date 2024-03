Kuriozalne zachowanie na przejeździe kolejowym. Kierowca forda się doigrał

Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowców przyczynia się do niebezpiecznych sytuacji na drogach. Tym razem kamery monitoringu na przejeździe kolejowym w we Wrocławiu na ul. Szczecińskiej uchwyciły moment, na którym widać, jak kierujący osobówką omija ciężarówkę stojącą na czerwonym świetle przed jeszcze otwartymi rogatkami. Nagranie udostępniła ku przestrodze jednostka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Portal info112 przekazał, że policja nie miała problemu, żeby dotrzeć do kierowcy z nagrania. Właściciel osobówki został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. zł i 15 punktami karnymi. Na tym przejeździe kolejowym zamontowano specjalne kamery do wyłapywania tego typu wykroczeń. Urządzenia z systemem Red Light mają za zadanie zidentyfikować pojazd którym naruszono przepisy, jego kategorię oraz markę, zapewnić rozpoznanie numerów tablic rejestracyjnych jadących pojazdów oraz do każdego zarejestrowanego zdarzenia przyporządkować dane dotyczące miejsca i czasu jego wystąpienia oraz czasu trwania fazy czerwonego światła.