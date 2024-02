Kobieta wpadła do kanału. Moment dramatycznej akcji ratunkowej

Dramatyczna akcja ratunkowa w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie). Policjanci uratowali 47-letnią kobietę, która wpadła do Kanału Bydgoskiego. Przebieg dramatycznej akcji ratunkowej zarejestrowały kamery funkcjonariuszy. Jak wyjaśnia porta info112, do zdarzenia doszło w minioną sobotę tuż po godzinie 14:00. Policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że kobieta spacerująca w rejonie ulicy Grunwaldzkiej wpadła do Kanału Bydgoskiego i ze względu na silny nurt nie jest w stanie samodzielne wydostać się z wody. Na udostępnionym nagraniu widać, że poszkodowanej pomogło dwóch policjantów, którzy o wspólnych siłach uratowali kobietę. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Kobieta odmówiła pomocy medycznej, po czym została przekazana pod opiekę rodziny.