Jechał rowerem po S3. Niebezpieczną podróż przerwała policja

Nieodpowiedzialne zachowanie na S3 – policja zatrzymała mężczyznę, który poruszał się po drodze ekspresowej na rowerze. Do zatrzymania doszło w okolicach Międzyrzecza (woj. lubuskie). Wszystko działo się we wtorek w nocy. Rowerzysta był słabo widoczny mimo wyposażenia w elementy odblaskowe. Jego podróż ukróciła policja. Mężczyzna zdziwił się, gdy usłyszał dźwięk syren i natychmiast zatrzymał swój jednoślad. Jak przekazał portal info112, 57-latek próbował pokonać ponad 20-kilometrowy odcinek podróżując miedzy węzłami Międzyrzecz Południe, a Świebodzin Północ. Policja w celu zapewnienia bezpieczeństwa odprowadziła rowerzystę w bezpieczne miejsce, gdzie mógł kontynuować swoją podróż. "Nieodpowiedzialne zachowania na drodze, takie jak poruszanie się rowerem po drogach ekspresowych, mogą prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Apelujemy do wszystkich rowerzystów o zdrowy rozsądek i przestrzeganie obowiązujących przepisów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach" - przekazała policja.