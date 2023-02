Audi staranowało ogrodzenie. Groźny moment zarejestrowała kamera

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w Starachowicach w woj. świętokrzyskim. Samochód osobowy wypadł z drogi i staranował ogrodzenie posesji – podał portal info112.pl. Świętokrzyska policja opublikowała nagranie z monitoringu. "To nie było parkowanie" – podkreślili policjanci ze Starachowic. Do niebezpiecznej sytuacji doszło kilka dni temu na jednej z ulic miasta. Na nagraniu widać zbliżający się ciemny samochód. W pewnym momencie kierujący traci panowanie nad pojazdem, a następnie wpada w poślizg i uderza w ogrodzenie, dachując i zatrzymując się na posesji. Na szczęście nikt nie został ranny. Policjanci opublikowali nagranie ku przestrodze, apelując, by każdy kierujący oprócz przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego, dostosował technikę jazdy do aktualnie panujących warunków na drodze. Jak przekazali mundurowi, właściciel nagrania poinformował, że w ostatnim czasie była to już czwarta taka sytuacja.