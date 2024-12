90-latka potrącona. Kamery nagrały, gdzie przechodziła przez jezdnię

Przechodzenie w miejscu niedozwolonym było przyczyną wypadku drogowego z udziałem 90-letniej pieszej. Do zdarzenia doszło w w Lubinie w woj. dolnośląskim – podaje serwis info112.pl. Moment potrącenia zarejestrował monitoring, a nagranie opublikowali policjanci z Lubina. W poniedziałkowy wieczorem służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o potrąceniu pieszej na ulicy Niepodległości w Lubinie. Przybyli na miejsce policjanci w toku prowadzonych czynności ustalili, że 90-letnia kobieta postanowiła pokonać czteropasmową, dwukierunkową drogę, w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Niestety w konsekwencji swojej złej decyzji seniorka została potrącona przez kierującą samochodem osobowym marki Nissan. Jak ustalili mundurowi, ze względu na ograniczoną widoczność wynikającą z pory dnia oraz odbijające się od mokrej nawierzchni jezdni promienie światła pobliskich latarni, 60-latka nie zauważyła pieszej, która chwilę wcześniej postanowiła przejść na drugą stronę drogi „na skróty”. Na całe szczęście prędkość z jaką poruszała się kierująca nissanem nie była duża – podaje info112.pl. Jednak pomimo tego w wyniku zdarzenia 90-letnia piesza doznała urazu kończyny dolnej, co skutkowało koniecznością zadysponowania na miejsce medyków. W trakcie dalszych działań na miejscu 90-latka została przetransportowana do szpitala celem udzielenia kwalifikowanej pomocy medycznej.

