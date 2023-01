18-latek przeciął rondo. Pirat drogowy nagrany w Sulechowie

Brawurowa jazda znów mogła doprowadzić do tragedii. Tym razem 18-letni kierowca audi przejechał przez rondo w Sulechowie w woj. lubuskim. Auto staranowało świąteczne dekoracje i zatrzymało się za rondem tuż przed przejściem dla pieszych. Niewiele brakowało, by mężczyzna zrównał z ziemią znaki drogowe. To wszystko przeraziło świadka, który akurat przechodził chodnikiem po drugiej stronie ulicy. W momencie, gdy samochód przelatuje przez rondo, przechodzień w panice rzuca się do ucieczki. Całe zdarzenie zarejestrował miejski monitoring. Policjanci ustalili numer rejestracyjny pojazdu i dotarli do kierującego, którym okazał się 18-letni mieszkaniec Sulechowa. – W związku niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu oraz spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjant prowadzący postępowanie ukarał kierującego mandatem w wysokości 1200 złotych, a ponadto na jego konto trafiło dodatkowo 10 punktów karnych – przekazała lubuska policja.