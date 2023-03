15-latka wykorzystana seksualnie podczas kursu. Jest areszt dla przewoźnika z mobilnej aplikacji

– Okazał się nim 40-latek z Wieliczki. Policjanci niezwłocznie udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie został zatrzymany, a następnie trafił do policyjnej celi. 23 lutego br. w prokuraturze 40-latek usłyszał zarzuty wykorzystania bezradności małoletniej i doprowadzenia jej do poddania się tzw. innej czynności seksualnej, a następnie do obcowania płciowego (art. 198 kk) – dodała małopolska policja.